蒲公英路徑可能會出現大角度拋轉，不只對台灣無直接影響，連日本本土也能巧妙閃避。（氣象局提供）

中央氣象局指出，東北風將影響至27日，周末基隆北海岸、東半部地區及大台北山仍有局部短暫陣雨，不過明天（26日）降雨範圍縮小，西半部天氣晴到多雲，午後雷陣雨範圍也以山區為主。另外，目前為第16號中度颱風「蒲公英」未來將繼續增強，環流甚至有機會挑戰「璨樹」，但對台灣仍無直接影響。

氣象局表示，明天受到東北風持續影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，由於水氣減少，明天降雨範圍也縮小，主要為迎風面的東北部地區、基隆北海岸、大台北山區及花東山區；西半部地區則為晴到多雲，午後嘉義以南近山區及其他山區有局部短暫雷陣雨。受東北風吹拂，沿海及離島地區有較強陣風出現。

明氣溫又稍微回升，東半部高溫約31、32度，西半部高溫則可以來到33-35度，南高屏局部地區更有機會出現36度以上高溫，戶外活動留意多補充水分

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，蒲公英颱風仍持續增強，由於周遭的環境相當好，時間也很足夠，已發展出龐大的風場、環流，未來將會「又強又大」，甚至有機會成為強勢挑戰「風王」璨樹的大物。依目前發展，蒲公英路徑會出現大角度拋轉，不只對台灣無直接影響，連日本本土也可能巧妙閃避。下周到達日本南方時，台灣上空改吹微弱北風，天氣會較涼爽。