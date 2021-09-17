桃園市楊梅警分局為紓解中秋連續假期車潮，依往年經驗整理出中秋連假返鄉旅遊交通重點，讓駕駛人充足的資訊因應。

警方指出，因疫情趨緩越來越多人規畫連假返鄉或旅遊計畫，因應連假返鄉及出遊車潮，楊梅警分局配合高速公路局規畫高乘載等重點交通疏導措施，高乘載管制時間、路段為9月17日上午6點到12點，中山高內湖至頭份、國3木柵至香山各交流道南向入口匝道高乘載管制。楊梅警方管制匝道為楊梅交流道、幼獅交流道，替代道路線為臺1線、臺15線及臺61線等。

高乘管制時段可以駛入的車輛為大客車、計程車（含多元化計程車）、持有身心障礙證明、孕婦證明（駕駛人或乘客，需出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）、乘載3人（含）以上小型車才能駛入。另外台灣中油及其他石化公司油品制式油罐車輛、郵局郵務車輛、地方政府所屬垃圾車可不受管制進入。

警方也提醒駕駛人利用深夜暫停收費時段避開車潮，民眾出門前先利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，提早出門，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。

另外楊梅分局為因應中秋連續假期出遊人車潮，已對永安漁港及新屋綠色廊道之周邊道路，提前規劃交通疏導措施，於重要幹道路口派員加強疏導外，並加強路況巡邏查察，及運用交通器材將車輛有效分流及管制，善用電台廣播系統提醒用路人耐心等候及改道，另派義交於重要路口協助導引車流。警方呼籲，請民眾遵守警察同仁及義交的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢。