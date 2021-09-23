今年國慶日是周日，將有3天連假，台灣高鐵23日表示，將再加開國慶疏運12班次列車（南下6班、北上6班），9月25日（周六）凌晨零時起開放購票。總計國慶疏運期間5天（10月8日至12日），高鐵將加開200班次列車（南下101班、北上99班），總共727班車。
高鐵表示，配合政府防疫指引，國慶疏運期間仍不開放自由座；刷卡入匣門後也仍然禁止飲食。真的需要喝水、服藥、哺乳者，需和他人保持社交距離1.5公尺，飲食完畢後要立刻戴口罩。
另高鐵提醒，本次再加開的12班列車中，部分加開班次抵達目的地車站時已逾晚間12時，10月8日南下2班（1337、1297）、10月11日北上4班（1336、1576、1698、1296），請旅客留意到站時間並及早安排接駁。
旅客可利用「T Express行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。
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