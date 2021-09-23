澎湖校園接種疫苗首日，衛生局馬公第一衛生所派人前往澎湖海事水產職校施打疫苗，全縣745名學生分兩天兩梯次接種，23日共計接種疫苗480人，結果居然爆發190名學生請假潮。

全國校園啟動疫苗接種，依規定若學生因接種疫苗產生身體不適，可向學校申請疫苗假，原則上以3天為限，必要時可延長，不列入出缺席紀錄。

昨日澎湖縣只有澎湖海事水產職校施打疫苗，480名學生施打有190人請疫苗假，高達4成。

校園學生間瘋傳疫苗假不列入出缺席紀錄，有免費的假不請白不請，大夥以訛傳訛釀風潮，校方表示很無奈。