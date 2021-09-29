第十輪疫苗意願登記今午截止！目前確定由AZ與高端上場，符合資格者為50至64歲已打完第一劑AZ滿10周以上的民眾；以及打完第一劑高端滿4周者。而《中時新聞網》也整理出何時可接種、接種AZ和高端後常見的副作用等常見的6個問題供民眾參考。

一、第十輪開放給誰打？

第十輪疫苗符合資格的對象為在9月30日前打完第一劑AZ，且間隔滿10周的50至64歲民眾，可以預約打第二劑；另外曾在10月6日已前打完首劑高端疫苗且間隔4周以上的民眾，可以預約接種第二劑。

二、何時可預約、接種？

第十輪疫苗意願登記截止時間為今（29日）中午12時止，符合資格者可在10月3日上午10時至10月4日下午4時登入平台預約打疫苗；預計在10月6日至10月12日開打。指揮中心提醒，符合接種資格且無取消者不用再進行意願登記，但若不曾登記意願者，請在今午12點前完成登記。

三、哪些人不適合施打？

對疫苗成分嚴重過敏、打過AZ曾出現嚴重過敏反應或血栓合併血小板低下症候群者，將不予以接種，另正在發燒或罹患急性中重度疾病者，建議等疫情穩定後再打。

高端疫苗的部分，曾對疫苗成分有嚴重過敏反應者不予接種；發燒或正患有急性中重度疾病者，建議等病情穩定後再接種。

四、打完疫苗的副作用？

打AZ後常見的副作用為注射部位疼痛（54.2%）、疲倦（53.1%）、頭痛（52.6%）、肌肉痛（44.0%）、畏寒（31.9%）、關節痛（26.4%）與發燒（7.9%）。

接種高端後常見的副作用則是注射部位疼痛（71.2%）、痠痛／全身無力（36%）、肌肉痛（27.6%）、頭痛（22.2%）、腹瀉（15.1%）、注射部位腫脹／硬結（10.5%）、噁心／嘔吐（7.7%）、注射部位泛紅（4.9%）以及發燒（0.7%）。

五、罕見的不良反應是？

接種AZ疫苗後極罕見的不良反應「血栓」，因此提醒民眾打完28天內，若出現「嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇」、「嚴重且持續腹痛超過24小時」、「嚴重胸痛或呼吸困難」、「下肢腫脹或疼痛」以及「皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑」的話，請立刻就醫；另打高端後罕見的不良反應為顏面神經麻痺與眼壓過高。

六、打疫苗後發燒怎辦？

打完疫苗若發燒不適，可以吃退燒止痛藥緩解，不過，家醫科醫師許書華提醒，自行至藥局買藥要注意安全劑量，含乙醯胺酚成分的止痛藥，健康成人建議最大日劑量不超過4000毫克。