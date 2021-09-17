尤姓男子墜落約2米深大排水溝中，警方將桌腳降至2米深的排水溝中，讓尤男踩踏墊高後，再用繩索將他拉上岸。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

尤男被救上岸邊後體力已明顯透支，所幸意識清楚，沒有任何生命危險。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

34歲尤姓男子日前在旗山區大排水溝邊釣魚時，因下雨地面濕滑不慎踩空失足，整個人墜落約2米深大排水溝中，警方接獲報案趕到現場，見尤男情況危急，於是撿拾周邊的廢棄桌腳，將桌腳降至2米深的排水溝中，讓尤男踩踏墊高後，再用繩索將他拉上岸，尤男上岸邊時體力明顯耗盡，所幸意識清楚無外傷，即時化解一場危機。

高雄市警局旗山分局旗尾派出所於9月13日中午接獲尤姓男子求救電話，即會同旗山消防分隊前往現場救援，員警目視觀察尤男疑受到驚嚇，身體十分虛弱，當時又大雨欲來趨勢，若下大雨，大排水溝水勢必高漲，情勢危急下，警方與消防員先利用現場週邊的廢棄桌腳，將桌腳降至2米深的排水溝中。

尤男踩踏桌腳墊高後，警消再使用繩索將他順利拉回岸上，幸運的是，尤男才剛被救上岸，大雨就稀哩嘩拉下了起來，讓員警直呼所幸在下大雨前及時救起尤男，才未釀成大災禍！

尤男獲救後表示，原本上午好端端地在旗山區樹人路旁的大排水溝邊釣魚，當時下雨地面濕滑，一時不慎踩空，竟失足掉落到一旁的大排水溝裡，當時排水溝內水勢湍急，他被大水沖走數10公尺，好不容易靠自己力量游到水勢低窪處，但因體力已經透支，又見排水溝邊坡陡峭，自認無法自行攀爬脫困，所以才打電話報警求救。

警消共出動7、8人將尤男拉出排水溝，順利將他拉上岸邊時，尤男體力已明顯透支，所幸意識清楚，沒有任何生命危險。