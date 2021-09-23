高雄9個月大男嬰疑受虐，男嬰父親前晚返家發現多處受傷送醫，高雄長庚認為疑似人為造成通報警方，但父母否認施暴，堅稱是跌倒意外，雄檢今天下午將傳喚兩人深入訊問。

高雄市發生一起疑似虐嬰案，9個月大男嬰前晚被約30歲父母送至高雄長庚紀念醫院，醫生診治發現身體有多處外傷，包括頭部、臉部、四肢瘀青、背部挫傷等，院方懷疑是人為造成，通報警方查辦。

高雄市警察局鳳山分局今天指出，經昨天下午詢問男嬰父母後，初步了解是男嬰父親下班返家發現兒子受傷，但妻子卻回應是不小心滑倒踩到男嬰，背部傷勢則是學走路時摔傷；男嬰父母目前均否認施虐，但警方對兩人說法持保留態度。

鳳山分局指出，由於男嬰身上有多處不明傷勢，仍不排除受虐，今天下午也將報請高雄地檢署檢察官傳喚父母訊問，深入釐清詳細案情，全案朝違反刑法286條妨害兒少身心發展罪、兒少福利與權益保障法偵辦。

高市社會局家防中心表示，男嬰傷勢狀況穩定，正持續接受醫療診治。社工會持續關心案家父母狀況及保護孩童安全。（編輯：陳仁華）1100923