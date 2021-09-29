大業國中科學實驗室管線外露造成多處高低差及水電管線不通漏水，桌體損壞並缺乏排氣設施。（立委張廖萬堅服務處提供）

中山國中校內設備欠缺與不足，無法達到校方預期的學習效果。（立委張廖萬堅服務處提供）

近來疫情趨緩孩子的教育不能再等！立委張廖萬堅29日下午邀教育部國教署等單位，會勘西南屯黎明、大業、中山等3所國中，因設備年久老舊不堪使用及校內學習空間不足，積極向中央爭取補助；張廖萬堅指出，讓學校孩子有更安全優良學習環境，國教署國中小組副組長蕭奕志允諾將全力協助改善。

張廖萬堅說，西南屯3所國中針對校內設備改善進行會勘爭取，校方反映學校建物老舊磁磚剝落、管線外露地面多處產生高低差；校內空間不足無法讓學生從事多領域學習，使得學生在學習過程中時常受到干擾，校方在經費不足下只能修修補補，期盼早日改善。

黎明國中校長張梅鳳表示，校內迎曦樓A棟及勵學樓E1棟，分別已建46年及28年，外牆為二丁掛磁磚長年因季節交替溫差大，或是地震、颱風侵襲，時常有零星與大面積磁磚剝落無預警砸傷師生，只能用膠帶將破損磁磚貼起來，相當突兀，這次磁磚修繕總經費約999萬元。

大業國中校長郭政榮説，校內STEAM教育空間為激發學生多領域發展的學習環境，但廊道地面破裂、燈光不足，科學實驗室裡地坪因管線外露造成多處高低差及水電管線不通漏水，桌體損壞並缺乏排氣設施與實驗防護安全設施，整體修繕經費總計約784萬元。

中山國中校長翁麗鳳指出，為提供該校學生學習多元的外語及外國文化，學校申請110學年度推動國際學伴計畫，校內設備欠缺與不足無法達到預期的效果；希望能將該校A棟四樓閒置空間，整修成多功能的主題情境互動多媒體教室，整修多功能教室經費為440萬。

針對黎明、大業、中山國中設施設備改善，廖萬堅強調，他將全力協助學校向教育部爭取經費，市府配合款部分也會請轄區議員協助盡速改善3所學校設備，讓師生就學環境儘速得到改善，孩子絕不能輸在學習的起跑點上。