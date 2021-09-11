台南市政府為推廣國產禽肉品，11日與後壁區農會舉辦「後壁米、國產鴨、健康呷」推廣活動，聘請餐飲專家結合在地出產稻米、後壁特產鴨肉，推出8道創意料理，希望藉由活動推廣食用與購買，現場也提供250份鴨肉油飯便當、鴨肉湯供民眾帶回品嘗。
後壁區農會總幹事林怡歆表示，後壁是台南米倉，稻米種植面積超過3000公頃，而後壁也是台南重要養鴨區，後壁農會水禽產銷班班員有30人，養鴨數量約19萬隻，其中大多是蛋鴨，2成是土番鴨、櫻桃鴨。
為了推廣在地優質農產、禽肉，農會特別邀請大台南西餐服務人員職業工會理事長邱英洋出馬，研發酥皮南瓜鴨蓉米濃湯、油封鴨腿、烤鴨時蔬爆炒飯、板煎櫻桃鴨胸松露米飯、泰式鴨翅包飯、鴨肉慕斯米布丁等8道料理，現場也印製食譜供民眾索取。
活動開場邀請了後壁國中太鼓隊、侯伯社區媽媽土風舞表演，立委賴惠員、後壁區長黃炳元、台南市農業局畜產科長張耀仁等人也到場為活動宣傳，並現場體驗製作脆皮鴨米丸子。
賴惠員表示，前陣子疫情嚴峻，後壁觀光旅遊人數大減，希望藉由禽肉結合在地特色農產創意料理推廣與試吃活動，增加曝光度，帶來更多的經濟效益。現場參加活動的鄉親也說，沒想到稻米與鴨肉結合也可以有這麼新奇的料理，回家要照著食譜做看看。
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