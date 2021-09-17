台南麻豆柚農施永煌說，雖遇疫情，但今年紅柚銷售跟往年一樣順暢。（劉秀芬攝）

台南文旦採收已近末期，紅柚接棒上市，麻豆區柚農表示，受上半年缺雨影響，部分果園果實有比較小，因此今年大部分果園產量較去年減1至2成，但售價還是維持與往年一樣每台斤80至100元，銷售狀況未受疫情影響。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，麻豆文旦銷售已近9成，目前換紅柚上場，白露後即有人開始採收，今年白露至中秋節時間較長，紅柚正好趕上中秋節檔期，銷售一如預期暢旺。

麻豆區紅柚栽種面積約100公頃，主要分布在埤頭里，紅柚產銷班班員就有近40人。在埤頭里種紅柚已經30多年的前產銷班班長施新侑說，當初有人笑他，埤頭地勢低易淹水種不起來，哪知就被他種起來了，而且這區紅柚風味特殊受消費者喜愛，附近親朋好友見紅柚收益高，也紛紛加入。

班員施永煌說，紅柚管理比文旦費工，要多修枝1次，還要套袋，用的肥料又比文旦要多，成本高出許多，幸好消費者很喜愛麻豆紅柚，多年來靠顧客口耳相傳，每年3分地的紅柚都完售。

另一名柚農施新嚌說，今年上半年缺雨，就算他們有地下水灌溉，4、5月已經用力疏果，6月雨水就來，部分紅柚還是長不大，因此整體產量會比去年少1至2成。

農委會台南農業改良場表示，紅柚的酸甜風味與多汁口感不會因果實大小有太大差異，大顆送禮美觀，小顆耐放，整體風味、適口性不像文旦差異性較大。

孫慈敏表示，由於近年來麻豆紅柚已經打出名聲，品質與銷售皆佳，農會也鼓勵文旦農部分果園轉種紅柚，分散銷售風險且增加收益。