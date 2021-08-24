新就任的AIT美國在台協會處長孫曉雅，昨首次前往經濟部拜會部長王美花。兩位女性官員就經貿、供應鏈、晶片缺、台美婦女合作等議題問題進行交流。至於原定今年暑假舉行的台美第二場供應鏈對話，已確定延期，會等相關官員就任後再商討舉辦時間。

孫曉雅首先就去年疫情剛起，全球醫療物資缺乏時，台灣就捐助美國口罩一事表示感謝。王美花下午受訪時說，這就代表台美之間有非常好的友誼關係。

除此之外，兩邊就經貿的合作、供應鏈合作、未來「美台經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」舉辦進行意見分享。孫曉雅自然也提到缺美國晶片問題，王美花說明，這部分我們有表示到台灣已做最大努力協助。而前幾日有說MCU(微控制器)車用晶片今年第四季評估可以達到供需平衡，這是對台灣站在第一線的Foundry(代工廠)來說，但供貨給IDM(整合元件製造商)，再給大通路商，到最末端的汽車業界時，應該還有3到6個月的時間。

對於台積電積極到美國設廠，孫表達這是非常正面態度，美國也覺得吸引企業到美國設廠，是非常好的合作方式。

而「台美貿易暨投資架構協定」(TIFA)已經復談，不過台美雙邊貿易協定(BTA)仍未看到影子？王美花解釋，TIFA會議談了非常多實質議題，在TIFA之外還有EPPD合作，在這樣很多議題的討論合作下，就等於為未來進一步討論BTA營造很好基礎。

至於第二場供應鏈論壇，她說美國國務院負責EPPD的次卿費南德茲，一直到8月上旬才獲得任命，需等候相關主管官員上任之後，才有辦法啟動。我們會跟美方交流，相關產業合作、供應鏈論壇舉辦的合適時間。