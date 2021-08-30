大陸國務委員兼外長王毅29日應約與美國國務卿布林肯通電話，就阿富汗局勢及中美關係等交換意見。這是兩人繼16日通話後，本月第二度就阿富汗局勢交換意見。

根據大陸外交部網站訊息，布林肯表示，在美從阿撤軍撤僑即將結束的關鍵時刻，美認為安理會應對外發出明確、統一的聲音，表明國際社會期待塔利班確保外國公民安全撤離，確保阿人民獲得人道主義援助，確保阿領土不能成為恐怖襲擊策源地，不能成為恐怖主義避風港。

王毅表示，阿富汗國內形勢已發生根本性變化，各方有必要同塔利班進行接觸，積極引導。美國尤其需同國際社會一道向阿提供急需的經濟、民生、人道援助，幫助阿新政權架構維持政府機構正常運行，維護社會治安穩定，遏制貨幣貶值和物價上漲，儘快走上和平重建道路。事實再次證明，阿富汗戰爭並未實現清除阿境內恐怖勢力的目標。美北約倉促撤軍很可能給各類踞阿恐怖組織捲土重來提供可乘之機。美方應在尊重阿主權獨立前提下，拿出實際行動，助阿制恐止暴，而不應搞雙重標準或選擇性打恐。

王毅說，美方對阿當前亂局的成因是清楚的。安理會如果要採取任何行動，都應有助於緩和而不是激化矛盾，有助於阿局勢平穩過渡而不是重陷動亂。布林肯表示理解並尊重中方在涉阿問題上的關切。

關於中美關係，王毅表示，近期中美就阿富汗、氣候變化等問題開展溝通，對話比對抗好，合作比衝突好。中方將根據美的對華態度考慮如何同美方進行接觸。如果美方也希中美關係重回正軌，就不要再一味抹黑攻擊中國，損害中國主權、安全和發展利益。美方應認真對待中方提出的兩份清單和三條底線。

王毅說，中方堅決反對美情報機構近日炮製出台的所謂溯源問題調查報告。政治溯源是美前政府留下的政治包袱，美方越早卸下這個包袱，越有助於走出目前困境。中方再次敦促美方停止將溯源問題政治化的做法，停止向世衛組織施壓，停止干擾破壞國際社會團結抗疫和全球溯源科學合作。

布林肯表示，美方無意就病毒溯源問題指責任何國家。作為大國，美中都有責任提供一切必要資訊，徹底調查病毒源頭，避免大流行再次發生，美方願就此同中方保持接觸。