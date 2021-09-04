美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天指出，他下週將前往卡達和德國，就阿富汗危機展開對話。
法新社報導，布林肯表示將於5日啟程，並對撤離阿富汗行動的重要據點卡達表達「深深的感激」。
布林肯之後將前往德國，與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）共同舉行20國部長線上會議。
美國國防部指出，部長奧斯汀（Lloyd Austin）也將於5日啟程，首先抵達卡達，接著將訪問巴林、科威特和阿烏地阿拉伯等美國軍事盟友。（譯者：徐睿承）1100904
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天指出，他下週將前往卡達和德國，就阿富汗危機展開對話。
法新社報導，布林肯表示將於5日啟程，並對撤離阿富汗行動的重要據點卡達表達「深深的感激」。
布林肯之後將前往德國，與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）共同舉行20國部長線上會議。
美國國防部指出，部長奧斯汀（Lloyd Austin）也將於5日啟程，首先抵達卡達，接著將訪問巴林、科威特和阿烏地阿拉伯等美國軍事盟友。（譯者：徐睿承）1100904
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