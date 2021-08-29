喀布爾和阿富汗的安全狀況十分嚴峻，中國阿富汗事務特使岳曉勇表示，這表明恐怖主義的威脅是如此真實和嚴峻，應該密切關注阿富汗抗擊和阻止恐怖組織的情況。他並呼籲塔利班和阿富汗有關方面要提高和保證中國大使館的安全、中國機構的安全和中國公民的安全。

觀察者網報導，8月26日，喀布爾機場突發爆炸，造成上百人死傷，岳曉勇受訪時傳遞了中方立場。

岳曉勇指出，中方對此十分震驚，他已經向塔利班和阿富汗有關方面表示慰問，也向他的「三駕馬車加一」的其他成員，包括美國特使，表達了中方的哀悼。

他稱，這個事件再次表明，喀布爾和阿富汗的安全狀況十分嚴峻，應該密切關注局勢發展，確保實現軟著陸，以及阿富汗局勢的平穩過渡，促進政治和解的達成，促進阿富汗實現和平、穩定、安全的進程。

他又稱，這也表明恐怖主義的威脅是如此真實和嚴峻，也應該密切關注阿富汗抗擊和阻止恐怖組織的情況。

岳曉勇說，「東突」是在阿富汗境內活動的國際恐怖組織之一，中方已經與塔利班溝通過，而且塔利班也承諾他們會完完全全擺脫恐怖主義團體，堅決與阿富汗境內的恐怖組織鬥爭到底，未來的阿富汗，不會再成為任何恐怖組織的避風港。

他表示，真心希望塔利班和阿富汗的有關方面，能實現其承諾，並將採取切實有效的行動，打擊這些恐怖組織，確保未來的阿富汗不會是國際恐怖組織的發源地和避風港。

岳曉勇重申，打擊恐怖主義團體不能有雙重標準；同時，應該牢記，由於美國倉促和不負責任地撤軍，阿富汗付出的沈重的代價，應當採取有效措施，盡快使局勢恢復正常。

對於當前混亂的局面，岳曉勇說，為失去生命的人們感到難過，他們的家庭失去了親人，也應該吸取教訓，並真正有建設性地促進確保阿富汗在目前這個關鍵時期的局勢，盡可能地平穩，防止類似的災難發生，尤其要警惕恐怖組織。

他又指，必需認真思考和執行，如何打擊恐怖主義和雙重標準，不要讓阿富汗再次成為恐怖組織的避風港。

他說，衷心希望有關各方和塔利班能有效地對抗「東突」，要與有關各方建立信任一同努力，實現阿富汗的和平與穩定，達成政治和解。

他呼籲塔利班和阿富汗的有關方面需要加倍努力，提高和保證中國大使館的安全、中國機構的安全和中國公民的安全。

另一方面，在喀布爾機場爆炸案前，岳曉勇才剛接受復旦大學中國研究院咨詢委員會主任李世默專訪，解讀阿富汗最新局勢。

對於外界對阿富汗塔利班的質疑，岳曉勇表示，無論他們是否真的改變了，在他看來，塔利班已經成為阿富汗重要的政治和軍事力量。

他說，尊重阿富汗的主權、領土完整和阿富汗人民獨立處理本國事務的權利，現在塔利班掌權了，在阿富汗還有其他利益相關者，對中方來說，最好的辦法是與他們進行對話，與他們展開接觸，並與他們一道努力促成阿富汗的和平和解，建立一個包容各方的政府，共同努力打擊恐怖主義，將阿富汗建設成一個對周邊鄰國、本地區和國際社會友好的國家。

他說，從現在看到的情況來看，塔利班已經承諾，他們將與本地區、鄰國和國際社會一道，努力促進這一進程，他們將進行對話，他們正在這樣做。

他表示，現在形勢危急，需要促進和平、和解的進程，這是一場危機，也是一個機會，最大的機會是看到阿富汗第一次有機會掌握自己的命運，應該放手讓他們抓住這一機會，去實現國家的和平、長期穩定與和平重建，讓阿富汗實現包容性的憲政，不論你怎麼稱呼這個制度。