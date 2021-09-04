美國自阿富汗撤軍結束長達20年的戰爭後，塔利班(Taliban)政權以迅雷不及掩耳的速度控制首都喀布爾，並且宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國，絕對是2021年歷史必要記上一筆的國際大事！在塔利班全面掌控阿富汗之後，國際間是否承認政權，成了討論焦點；而社群平台也首當其衝，必須要在情勢轉變下，表明立場。這背後恐怕不僅是不是「平台封殺」這麼簡單的議題。

當前，Facebook將塔利班定調為「危險組織（Dangerous Organization）」，大規模刪除與塔利班相關的Facebook帳號，此政策也同步推行在Instagram以及被該組織頻繁用於溝通的WhatsApp。而Facebook也宣布推出一鍵隱藏數位足跡的功能，讓對於自己安全有疑慮的人可以避免遭遇「文字獄」。

YouTube也與Facebook抱持類似立場，禁止塔利班成員經營頻道，用戶如果散播與塔利班相關的影音內容，也可能會被以煽動暴力以及仇恨言論來處理；而為了防止阿富汗前官員以及國際夥伴的數位文件遭到塔利班組織利用，Google也已暫時封鎖的為數不明的阿富汗政府電子郵件。

與Facebook以及YouTube不同調的是，Twitter堅持守護平台的言論自由。塔利班發言人Qari Yousaf Ahmadi的帳號擁有超過7萬名粉絲，也容許支持塔利班的言論出現；相對的，Twitter也可常見阿富汗人民求援或是反對塔利班的言論。以此情況來看，Twitter似乎在面對塔利班掌權的情況反應較慢，仍舊抱持類似無作為的因應方式。

然而這樣的方式也並非不佳。包含塔利班發言人Qari Yousaf Ahmadi在內有不少該組織的成員都在Twitter上傳私下生活照，或是可清楚辨識面容的照片；某程度有利於情報組織來進一步了解該組織以及成員。

然而目前塔利班建立的新政權還在初期階段，或許社群平台對於塔利班組織在社群上的發言政策，還會「滾動式修正」！可以明確知道的是，相對於幾年前嚴格禁止互聯網的使用，在當前的時代塔利班更為擁抱社群，在University of Exeter研究極端組織團體宣傳的講師與阿富汗專家Weeda Mehran認為，社群平台以及即時訊息傳遞app在塔利班政權的媒體戰略中發揮至關重要的作用。

在美國自阿富汗撤軍，而塔利班在當地建立政權後；事實上社群平台們選擇如何對應塔利班政權，對於下一波意識形態攻防戰將有舉足輕重的影響力。有評論認為，若是社群平台決定寬容對待塔利班在社群上的言論，有助於塔利班政權對內的穩定，也象徵著國際社會對於塔利班政權的正面肯定。

從目前的政策看來，Facebook以及YouTube選擇跟美國政府站在同一邊，定調塔利班為恐部分子；而Twitter的做法雖是主張捍衛言論自由，但或許從陰謀論的角度也無法免除Twitter恐怕有意支持塔利班建立的新政權。不過這些社群平台究竟保持哪樣的政治立場，目前並沒有明確證據可以說明。而他們選擇封殺塔利班言論與否，影響程度恐超乎你我想像。