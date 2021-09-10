影視設備代理商龍頭正成集團，除了帶起全台Podcast配備熱潮，並引進加拿大美妝品牌艾特優，跨足不同領域，帶動話題也帶動買氣，即日起至10月5日，更推出首屆「2021正成攝影大賽」以「活在當下，展望為來」為題，獎品有ZEISS鏡頭、Manfrotto腳架等多樣大獎，業者透過攝影比賽鼓勵創作。

疫情迄今，從生活到節慶都受到影響，正成集團肩負社會責任表率，期以透過攝影之眼，鼓勵每個人活在當下，並且展望未來，在參賽上也特別化繁為簡，鼓勵更多人參與，傳遞正能量，只需要關注正成集團官方社群（FB、IG），並於活動貼文留下指定留言，並且在自己的社群中公開分享自己的作品，並標記正成集團官方FB或IG，在照片敘述中留下活動指定文字及hashtags，即符合參賽資格。

正成集團表示，這次的攝影大賽兩大主題，都是不用外出、群聚就能完成的作品，且參賽者可分別針對兩個主題重複投稿，希望大家在疫情時代也能繼續享受對攝影的熱愛，並藉由這樣簡單的參賽方式，鼓勵分享創作，詳細活動辦法可上正成購物網www.csemart.com，或品牌官方臉書、IG。