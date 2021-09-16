9月15日，上海市第一中級人民法院公開發布一則執行懸賞公告。公告顯示，美錦能源集團有限公司與上海海博鑫惠國際貿易有限公司、李兆會追償權糾紛一案，上海海博鑫惠國際貿易有限公司應支付美錦能源2.16億元（人民幣，下同）和利息，李兆會對上述付款義務中未清償部分承擔四分之一的連帶清償責任。

公告稱，因被執行人至今未履行生效法律文書確定的義務，為切實維護權利人的合法權益，根據申請執行人美錦能源集團有限公司的申請，依照相關法律規定，法院向社會公開發佈執行懸賞公告。

執行線索條件和獎金如下：1.舉報人提供李兆會下落並成功找到李兆會，美錦能源集團有限公司承諾獎勵舉報人人民幣10萬元，獎勵金額在找到李兆會之日起三個工作日向舉報人支付。

2.舉報人提供真實有效且法院尚未掌握的被執行人名下財產線索，一旦查明屬實、具備執行條件並實際執行到位，美錦能源集團有限公司承諾按實際執行到位金額的10％予以獎賞（最高達2100多萬人民幣）。

根據法院公佈的被執行人信息可以確定，李兆會為生於1981年的山西前首富、海鑫集團董事長。海鑫集團曾是山西最大民營企業，是僅次於太鋼集團的山西第二大鋼鐵企業。

李兆會2008年以125億元身家成為山西首富；2010年，李兆會憑借100億元的財富，位列胡潤百富排名第85位；2012年以120億元的財富位列少壯派富豪榜第3名。

作為山西省規模最大的民營企業，在李兆會的父親李海倉執掌海鑫集團時期，集團資產總額達40.36億元，成為地方支柱企業。但是在2003年的農歷新年之前，李海倉在辦公室突遭槍殺。在爺爺的主持下，年僅22歲的李兆會成為海鑫集團的董事長，而後集團因多重因素不斷走下坡，瀕臨破產。

李兆會曾與女明星車曉在2010年舉辦花費不菲的婚禮。婚禮現場明星環繞，婚車達到數百輛。