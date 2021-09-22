富邦印度ETF(00652)本周將再挑戰掛戰牌新高，邁向3字頭。富邦印度從去年3月以來指數連創新高，由14.11元漲至上周新高價29.5元，1年半上漲109%。除了被動式基金富邦印度ETF外，今年以來逾10檔的印度主動型股票基金的報酬率也都在2成之上。

外媒報導，高盛集團（Goldman Sachs Group）認為印度股市總值將從2021年的3.5兆美增加至2024年5兆美元，超越英國及中東，成為全球第5大股市。印度截至今年為止，初創企業的IPO已募得100億美元，超過了過去3年的總和，並且未來3年可能會有多達150家私人公司上市。

但在印度股市創高之際，法人也建議居高思危，因留意4個面向作為投資印度下一步的關鍵指標，分別是：一、印度政府祭出的政策措施、二、疫苗接種的速度與品質、三、疫情干擾下是否會進一步封鎖，進而引發限制流動性限制，或者經濟活動下滑，以及四、經濟復甦的步伐快慢。

除了被動式基金富邦印度ETF外，主動型的印度股市基金還包括：摩根印度基金，施羅德印度優勢基金，野村基金印度領先股票基金，群益印度中小基金，摩根士丹利印度股票基金，宏利環球印度股票基金，富達印度聚焦基金，聯博印度成長基金，群益大印度基金，貝萊德印度基金，景順印度股票基金，瀚亞印度股票基金等。上述主動型的印度基金今年以來漲幅都在2~3成。