大陸外交部網站10日消息。應巴基斯坦政府倡議，阿富汗鄰國外長會議8、9日以視訊方式舉行，共同發布：重申「伊斯蘭國」、「基地」組織、「東伊運」、「巴基斯坦塔利班」、「俾路支解放軍」、「真主軍」及其他恐怖組織不能在阿富汗領土上立足等16點聲明。

會議有中國國務委員兼外交部長王毅、伊朗外長阿卜杜拉希揚、巴基斯坦外長庫雷希、塔吉克外長穆赫里丁、烏茲別克外長卡米洛夫、土庫曼外交部副部長哈吉耶夫參加。

各方共同宣布：

一、根據《聯合國憲章》規定，支持阿富汗主權獨立和領土完整及內政不受干涉，強調阿富汗的未來應由阿富汗人民決定。

二、將與阿富汗人民團結與共，重申致力於幫助阿富汗實現和平、安全、民族和解、穩定與發展。

三、強調阿富汗有必要組建開放包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，奉行睦鄰友好的周邊政策，實現持久和平、安全和長期繁榮的共同目標，尊重阿富汗的基本人權，包括少數族群、婦女和兒童權益。

四、呼籲警惕阿富汗國內外勢力的煽動破壞，防止其干擾阿問題包容性政治解決進程。

五、重申國際社會與阿富汗持續接觸的重要性，特別是在人道主義和發展需求方面為其提供支持。

六、譴責針對喀布爾機場及其他民族、宗教群體活動場所的懦弱、殘忍恐怖襲擊。

七、強調阿富汗領土不能被用於威脅他國。

八、重申「伊斯蘭國」、「基地」組織、「東伊運」、「巴基斯坦塔利班」、「俾路支解放軍」、「真主軍」及其他恐怖組織不能在阿富汗領土上立足。

九、表示願保持同阿富汗口岸開放，暢通貨物跨境流動，為阿富汗獲取外部支援、尤其是人道主義物資運輸提供便利，增強阿同本地區國家的經貿聯通。

十、承諾繼續向阿富汗人民提供醫療物資和技術等援助，幫助阿抗擊新冠肺炎疫情。

十一、指出過去20年阿富汗毒品產量持續增長，對阿富汗人民和國際社會造成重大危害。強調有必要停止阿富汗的毒品生產。

十二、呼籲保障聯合國機構和其他人道主義組織不受阻礙進入阿富汗並得到保護，以便向有需求的阿人民提供必要援助。

十三、敦促國際社會根據國際責任和共擔原則，為阿富汗難民提供充分、可預測、定期和可持續的財政支援，包括為其及時遣返提供充足資源。

十四、注意到鄰國實施的主要國際能源、運輸、通信、基礎設施和其他項目，對阿富汗社會經濟發展、積極融入世界經濟、確保阿富汗人民福祉至關重要，呼籲國際組織和金融機構為上述專案的實際執行提供必要支持。

十五、同意繼續關注阿富汗局勢發展並相互協調，以全面綜合、步調一致地應對阿局勢。

十六、同意今後繼續舉行阿富汗鄰國外長會，由各國輪流主辦，下次會議將在德黑蘭舉行。將設立阿富汗問題特使（特別代表）定期會晤機制和駐阿富汗使館代表定期會晤機制，共同努力，協商推進具體工作。

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