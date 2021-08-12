紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天說，政府規劃自2022年初起，允許來自低風險國家且已接種疫苗的旅客免隔離入境，作為分階段開放邊境措施的一環。

她表示，紐西蘭今年內都會維持嚴格的邊境管制，但希望能在明年謹慎小心地向全球重新開放國門，同時保持境內無病毒的狀態。

法新社報導，阿爾登表示，為了避免高傳染性的Delta等變異株入侵紐西蘭，邊境管制異動的決定會是「謹慎且經過深思熟慮」。紐西蘭目前並無本土疫情，境內生活幾乎完全正常。

她說，「倉促行事可能會讓我們陷入和許多其他國家一樣的處境」，例如Delta變異株在澳洲引發的疫情迫使雪梨和墨爾本持續封城。

阿爾登因及早果斷對付疫情而廣獲讚譽，擁有近500萬人口的紐西蘭自疫情爆發以來，累計僅2904例確診、26人病故。

相較之下，紐西蘭的疫苗施打作業就略遜一籌，完整接種的人口不到20%。

由於外籍勞工無法入境，紐西蘭的醫療照護、餐旅業和農業正面臨嚴重缺工，紛紛要求中間偏左派的阿爾登放寬邊境管制措施。

阿爾登表示，政府將加快疫苗施打作業，目標是在年底前讓所有符合資格的人接種，接著才能放寬邊境管制。

根據擬議的規定變更，針對抵達紐西蘭的跨國旅客，須評估的項目包括是否已接種疫苗，以及是否來自高度、中度或低風險國家。

抵達紐西蘭的跨國旅客可能面臨整整2週檢疫隔離，或稍短的一般隔離，或居家隔離；若已接種疫苗且來自低風險國家，不必隔離即可入境。

阿爾登說：「我們的最終目標是讓所有已接種疫苗的旅客都能免隔離旅行。」但她並未提到時間表。

她說，國際旅行再也無法回到疫情爆發前的模式，「疫苗、邊境篩檢，或許還有一些旅行時的症狀監測，最終會變成我們的底線。我們會習慣的」。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1100812