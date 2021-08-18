美國拜登政府今天證實，為因應目前的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）風險，計劃將飛機、火車和巴士以及在機場和火車站的口罩佩戴規定，延長實施到明年1月18日。

美國運輸安全局（TSA）發言人今晚證實由路透社率先報導的這則消息。發言人說：「運輸安全局的口罩規定，目的是盡量降低COVID-19在大眾運輸的傳播風險。」

4名聽取相關簡報的人士表示，美國各大航空公司今天在與運輸安全局及美國疾病管制暨預防中心（CDC）的通話中，接獲延長實施口罩令的消息。

運輸安全局目前的口罩令原定9月13日到期。

口罩令延長實施反映出高傳染性Delta變異株帶來的影響，也承認了公共運輸依舊有潛在的風險，特別是對未施打疫苗的民眾而言。

美國航空業者目前還在糾結是否該強制員工施打疫苗；加拿大上週則已表示，打算要求所有航空旅客必須先接種疫苗。

美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）13日告訴美國有線電視新聞網（CNN），「現階段」還不是討論是否該要求國內線航空旅客施打疫苗的時候。

根據全國公共電台（NPR）網站今天更新的數據，美國自去年12月14日開始施打疫苗以來，迄今注射超過3.57億劑，完整接種人數達1.68億，或美國總人口的50.8%。