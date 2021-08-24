《香港國安法》於去年6月底起生效，港府曾於今年6月11日刊憲指需修訂《電影檢查條例》的檢查員指引。香港商務及經濟發展局局長邱騰華今（24日）公布，已於今日通過向立法會提交《2021年電影檢查（修訂）條例草案》，當中建議立法規定檢查員須考慮影片上映會否「不利」於國家安全，並賦權香港政務司長可指示電影檢查監督，撤銷就不利國安影片已發出的核准證明書或豁免證明書，該草案將於本月27日刊憲，並於9月1日於立法會進行首讀及二讀。對於上映未獲豁免或核准的影片會施加較重罰則，最高刑罰可至監禁3年或罰款100萬港元（約台幣360萬元）等。

該草案的立法建議包括，明文規定電影檢查員需以明確的法律依據，考慮電影是否涉及危害國家安全，並賦予香港政務司司長權力，若認為上映某些不利於國家安全的電影，可指示監督撤銷該影片已發出的核准立明書或豁免證明書；凡監督認為影片上映「可能不利於國家安全」，香港商經局局長可延長檢查員審訊時限，每次不多於28日；若電影涉及國家安全理由而不獲上映，審核委員會將不會處理其上訴。

而對於上映未獲豁免或核准的影片會施加較重罰則，最高刑罰可至監禁3年或罰款100萬港元（約台幣360萬元）等。

邱騰華表示，《香港國安法》實施後，各政府部門都會審視是否需要完善相關法例，以全面落實履行國安法，故現在將更新行政指引，需小心留意電影會否有認同、支持、宣揚或美化危害國家安全意識，並作出簡單而直接的修訂，以體現防範危害國家的行為。邱表示，日後會要求獲得電影批准證明書的持有人，向政府提供電影上映日期、時間和地點等資料，以便當局執法，並會賦權當局在獲得法庭手令下執法。

對於法例草案由「危害國家安全」改為「不利國家安全」，邱重申，港府一直尊重創作自由，修訂草案是為了制止危害國家安全的電影，又指電影不應獲豁免，現已有足夠空間予創作人創作電影，法例更新後會與業界繼續討論，並聽取業界意見，希望給予業界指引，避免誤墮法網。邱又指，如電影再被評級時列為危害國家安全，將不可繼續發行錄影帶等，同時規管將涵蓋至其他載有電影數碼版本的實物儲存媒體，例如其他可攜式儲存媒體等。