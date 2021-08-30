笑氣(一氧化二氮)因具有麻醉作用可緩解疼痛，甚至會有欣快感，在非醫療使用下容易因此吸入過量，將造成缺氧引起的突然窒息、昏迷，甚至死亡等風險，環保署今(30)日公告修正裁罰準則，若是業者違規販賣，且經認定「有污染環境或危害公眾健康之虞」時，可加重裁處3倍至10倍罰鍰，最高罰30萬。

為因應濫用笑氣引發危害個人健康及社會治安問題，環保署去年10月30日環保署公告將「笑氣」列為「毒性及關注化學物質管理法」內之「關注化學物」，環保署表示，考量列管毒性及關注化學物質遭誤(濫)用，其單一物質、單一次違法運作之潛在影響範疇及人數廣泛，僅以現行運作物質數量或違規次數之裁量因子計算罰鍰額度，尚難反映違規情節，同時為顧及法律適用之一致性，因此今天修正發布主管機關可加重裁處3倍至10倍。

環保署指出，以列管笑氣為例，除了違法運作致人於死或危害人體健康等重大情節，可處最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑、併科罰金最高1000萬元之刑責外；行政罰部分，若是業者違規販賣，可能包含不特定之對象，較之個人使用影響更大，此種情形，主管機關依個案事證認定「有污染環境或危害公眾健康之虞」時，可以加重裁處3倍至10倍罰鍰，最高到30萬元，以達嚇阻違法情事發生。