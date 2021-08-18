大學9月就要開學，但因為疫情進行邊境管制，國內大學新聘的外籍教師無法入境。對此，教育部16日發函給各大學，17日起開放4類110學年度第1學期有任教或服務事實者申請專案入境，包括「玉山學者」、「哥倫布、愛因斯坦計畫學者」、「參與推動雙語國家、高教雙語化政策之學者」、「各大學聘僱之外籍教師及研究人員」。

台大應用力學研究所新聘的一位英國牛津大學學者Stephen Payne ，原本8月1日前要報到，但因為指揮中心從6月起指示外交部停發簽證給外籍人士，致使這位頂尖學者到現在還無法入境。這種現象不僅在台大，國內許多大學新聘的外籍教師也都無法入境。

為讓外籍教師能夠來台，教育部與衛福部、外交部、移民署等相關部會溝通協調，並於7月28日調查全國大專院校外籍教師（不含家屬）入境需求人數後擬訂專案，於8月2日轉提指揮中心審核。

教育部並擴建建置「境外教研人員及學生來台資訊系統」功能，8月9日通函各大專校院預先彙整外師相關資？，以簡化並加速外師入境名冊提報、函轉及核定作業，復再於8月10日通函各校，在外師因邊境管制措施尚未開放入境前，亦可彈性以線上辦理到職及待遇作業，保障外師權益。

指揮中心8月13日同意外籍教師入境專案，教育部8月16日通函各大學，17日起玉山學者等4類外籍教師可申請入境。經查台大已提報相關外籍教師資料申請，教育部部將依規定程序審核後造冊，函轉各駐外館處受理外籍教師申請入境簽證。