9月1日即將開學，桃園教職員工疫苗總接種率已來到97％，但教師團體點出校園中仍有未打疫苗的「黑數」，直指短期代課教師不在造冊名單，讓學校憂心短期代課教師恐難求；對此教育局回應，教育部24日來函進行第2波造冊，代課教師已被納入其中，而快篩部分有教育部經費補助，不必憂心。

桃園市教師會理事長張瓊方表示，短期代課教師和工作人員都是黑數，國小教師員額數比國中還少，因此國小經常無法協調其他老師代課，轉而尋求校外教師幫忙，但短期代課教師卻不在疫苗接種名單內。

「短期代課1天薪資才1000多元，快篩就要300多元，負擔太大！」，張瓊方說，接獲不少學校反應，擔心短期代課教師會因需要負擔PCR、快篩費用，或不願一直捅鼻子快篩，變得一位難求。另外，如校園需進行施工修繕，相關工作人員進出學校，快篩費用由誰負責？

教育局表示，稍早教育部來函針對新進專任教師、代理代課教師、實習教師、課後照顧班教師、學習扶助教師、夜光天使教師、補習班相關人員進行第2波造冊，桃園預估有6千名教師，衛生局也已備妥4千劑AZ疫苗。

另外，教育局24日替第一批有造冊但未接種疫苗的1260名教職員補打莫德納疫苗，有550人接種，接種率為43.7％。教育局分析，接種率不高為大部分教師已透過疫苗預約平台完成接種，有部分教師因個人身體因素或個人意願問題未能接受接種，未接種疫苗的教師，7天需進行1次快篩，費用全由教育部經費支出，工作人員由私人公司負責，以確保校園環境安全。

教育局補充，教育部給予3千3百萬防疫物資經費，可提供尚未接種疫苗的老師進行快篩，學校不用擔心。由於仍有不少人不斷考取代理代課教師資格，因此已開始著手第3波造冊，讓教師們放心。