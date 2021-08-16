美國國立衛生研究院（NIH）院長柯林斯博士（Dr. Francis Collins）提出警告，隨著Delta變種病毒迅速傳播，尤其是在未接種疫苗的人群中，美國的新冠病毒每日新增確診數可能很快就會超過20萬大關。

柯林斯周日接受媒體訪問持表示：「如果在接下來幾周內，我們的每日新增確診數沒有超過20萬例，那我會很驚訝。想到我們從未想過會再度回到那個情況，這真的讓人很難過」。

他表示，那是在1月、2月，不應該發生在8月，但現在出現了Delta變種病毒，其傳染性如此之高，而令人難過的是還有9000萬美國人仍未接種疫苗，在病毒面前只能「坐以待斃」，這就是我們身處的混亂局面。

根據約翰霍普金斯大學統計的數據，截至上周六的7天內，美國平均每日新增確診數已經達到約12.9萬例，這個數字自7月5日以來每一天都在增加。

在新冠疫苗普及之前，美國上一次平均每日確診數超過20萬例，是發生在今年1月。

醫學專家警告，美國的醫療系統正在崩潰，這不僅是床位的問題，許多醫院可以在停車場或自助餐廳等地方設置床位，問題在於為這些病床配置合格的醫護人員。美國嚴重缺乏加護病房護理人員，因此要找到照護重症病人的合格人員變得越來越困難。