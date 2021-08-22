澳洲人口最多的新南威爾斯州今天通報新增830起COVID-19本土病例，創單日新高紀錄；人口第2多的維多利亞州也因確診增加，原本在墨爾本實施的封鎖令，擴大至全州實施。

儘管澳洲當局加強COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作，但病例數仍持續攀升。

新南威爾斯州昨天剛寫下825起確診的單日紀錄，今天旋即改寫，另新增3人染疫病亡；新州自6月中旬爆發高傳染力Delta變異株疫情以來，累計71人病歿。

新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）說，有550人入院治療，其中近100人送進加護病房。

另外，人口第2多的維多利亞州，截至昨晚的24小時內新增65起COVID-19本土病例，目前這波疫情的確診總數來到440例。

由於染疫病例擴散至州內多個地區，州長安德魯斯（Dan Andrews）昨天將墨爾本市實施的封鎖令，擴大至全州執行。

衛生部數據顯示，澳洲16歲以上民眾的完整接種覆蓋率約30%。目前全國確診總數不到4.4萬例，981人病故。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100822