【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

國內累計5人打完高端後死亡，雖然死因與疫苗是否有關聯仍待釐清，但仍影響到民眾接種意願，因此出現緩打潮，詳細情形下午2時將於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最新說明。