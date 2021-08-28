直播》高端爆緩打潮 陳時中下午最新說明 13:402021/08/28 中時新聞網 何立雯 、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網） 訂閱影音： 中時新聞網 國內累計5人打完高端後死亡，雖然死因與疫苗是否有關聯仍待釐清，但仍影響到民眾接種意願，因此出現緩打潮，詳細情形下午2時將於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最新說明。 李旻快評》內閣小心 總統要出手了 新聞透視》放下政治成見 樂見小英站上歷史高度 #高端 #緩打潮 #新冠肺炎 #台灣 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王良言快評》世衛對高端的弦外之音 11:262021/08/28 快評 BNT今下午2點開放登記 網曝：政府很了解人性 08:142021/08/28 政治 陳時中曝曾用三倍券「1000元買花生冰棒」 網傻眼吐一句 11:372021/08/28 政治 反中踢鐵板 髮夾彎救民調 04:102021/08/28 時論廣場 想打BNT疫苗 今開放意願登記 04:102021/08/28 焦點要聞 200萬劑BNT今意願登記 一件事絕對不能做 09:192021/08/28 生活 513、517大停電懲處出爐 王美花留任 藍黨團轟臉皮超厚 11:502021/08/28 政治 BNT來了 今日開放意願登記 04:102021/08/28 財經要聞 BNT今開放登記 3類人不適合打 常見7QA一次看 10:582021/08/28 生活 打高端後傳猝死影響民進黨支持度？台大教授一句話曝真相 12:362021/08/28 政治 第5死 46歲胰臟癌男 打高端2天後不治 04:102021/08/28 焦點要聞 生活熱門新聞 200萬劑BNT今意願登記 一件事絕對不能做 - 生活 BNT今開放登記 3類人不適合打 常見7QA一次看 - 生活 搶80萬劑BNT 開放意願登記時間公布 - 生活 「3.-5.」什麼意思？看不懂可能是老了 懶人打字法掀討論 - 生活 直播》高端爆緩打潮 陳時中下午最新說明 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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