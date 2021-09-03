記得新冠病毒剛開始蔓延時，義大利採行的方式是將醫療資源先讓給青壯派，也就是依循他們老祖宗羅馬帝國甚至更早希臘城邦時期，青壯派才是國家的中堅；直至疫情擴大、疫苗問世，才改以年齡為序，這是從科學、醫學的角度為依據，世界各國莫不如此。

偏偏台灣與眾不同，是以政黨利益及選舉考量為出發點，為了推廣高端，想方設法阻撓外國疫苗進口，實在擋不住了才勉為其難放行。93.2萬劑BNT到貨，安排12至17歲青少年優先，大人不好跟小孩搶疫苗也就算了，繼而又將18至22歲列為第二順位，就有點莫名其妙了，青少年抵抗力會比大人差嗎？

當然是為了討好明年的首投族。經濟砥柱的中壯年無疫苗可打，最後只好被逼去打高端，內心憤懣可想而知。聽說這又是正國會及英系立委進京逼宮而作的決定。1450、｢塔綠班｣無法雨露均霑，因而窩裡反的也所在多有。

｢稱得哥心違嫂意｣，政府的每一套算計其實都看在民眾眼裡，社會就這樣一點點被撕裂、被分化，為何不能像別的國家一樣有固定的模式呢？

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