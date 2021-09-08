塔利班在上個月13日進入喀布爾，幾乎在當天，時任阿富汗總統的甘尼 (Ashraf Ghani)就逃離喀布爾，塔利班一些國際媒體稱，甘尼在逃走時，不忘著著1.69 億美元的錢。在失聯近1個月後，甘尼用推特表示「對於流亡感到非常抱歉」，但否認帶著巨款逃亡。

阿富汗淪陷時，甘尼逃往阿拉伯聯合大公國 (UAE)，8月18日的影片中聲稱，他幾乎是隻身逃離的，只帶著一套傳統服裝、一件背心和他所穿的涼鞋離開阿富汗。但其他人稱他是膽小鬼，因為他一直沒能做到強硬抵抗塔利班，並且放棄了成千上萬的阿富汗人。

近一個月後，他再次出面為自己的逃亡提出辯護，他說這個決定相當困難，不得不以這種方式離開。

推文寫道：「離開喀布爾是我一生中最艱難的決定，但我相信這是拯救喀布爾和 600 萬公民的唯一方法……在我的一生中，我堅信民主共和國的制度，是使阿富汗成為一個主權、和平、繁榮國家的唯一辦法。」

「所有對我貪腐的指控是完全不實的，我和我的妻子在個人財務方面一直都非常謹慎。我早已經公開申報了所有資產。我妻子與家族遺產也是透明的，並且仍然列在她的祖國黎巴嫩。我歡迎聯合國或任何具公信力的獨立機構，對我進行審計與財務調查，以證明我的清白。」

Statement 8 September 2021 pic.twitter.com/5yKXWIdLfM — Ashraf Ghani (@ashrafghani) September 8 2021

「我對所有阿富汗人，特別是在過去40年中的犧牲的將士們表示深切的敬意。我深感遺憾的是，我自己的時代仍然與前輩們走向類似的悲劇收場，沒有達成國家的穩定和繁榮。我在此向阿富汗人民道歉，但我對阿富汗人民的承諾從未動搖，並將影響我的餘生。」