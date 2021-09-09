8月奪得阿富汗政權的民兵組織塔利班昨天下令實際上禁止境內任何示威活動，違者「將面臨嚴厲法律行動」。一些抗議行動的主辦方因此紛紛取消今天在阿富汗首都喀布爾的集會。

法新社報導，本週稍早阿富汗境內多處出現有數百人聚集的示威，包括在喀布爾（Kabul）、東北部城市費薩巴（Faizabad）及西部城市赫拉特（Herat），但全都遭到武裝戰士驅離。其中在赫拉特有2人遭槍擊身亡。

塔利班（Taliban）昨天晚間進一步打壓可能出現的任何民眾騷動，宣布所有抗議活動須事先取得司法部批准，且「目前而言」仍不准有任何示威活動。

根據若干法新社記者通報，今天上午喀布爾街頭明顯有較多塔利班人員部署，在街角和有人的檢查哨可見到武裝戰士守衛，包括著野戰服的特種部隊人員。

喀布爾的巴基斯坦大使館外原本有一場示威活動，但主辦方今天告訴法新社，昨晚禁令宣布後，這場活動已取消。同一地點7日集會已遭遇對空鳴槍驅離。

喀布爾另個地點原本也安排有抗議活動，同樣不見示威人影。