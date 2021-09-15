根據英國廣播公司（BBC）報導，阿富汗塔利班臨時政府才上路，就已爆發內訌。代理副總理巴拉達上周在喀布爾總統府因不滿臨時政府架構，與難民事務部長哈卡尼及其網絡成員口角，雙方支持者更是大打出手。

塔利班政府高層人事雖已塵埃落定，但BBC引述塔利班消息指，塔利班內部對於新政府的架構鬧分歧，而且各派系對於塔利班重掌政權功勞該歸誰，也意見不一。

一名塔利班消息人士告訴BBC普什圖語頻道，新任代理副總理巴拉達和哈卡尼網絡領導人暨難民事務部長哈卡尼在總統府內激烈爭辯。他們的部屬也在不遠處爆發衝突大打出手。

巴拉達最近幾天沒有公開露面，不斷有未經證實的消息指塔利班領導層內部存在分歧，以及巴拉達可能遇害，不過這些消息都被官方一一否認。

儘管塔利班政府不斷對外展現團結以及包容的立場，但是內部不和的消息一直沒斷過。代理外長穆塔基14日舉行上任以來首場記者會，未就臨時政府何時完成組建，以及是否容許其他非塔利班成員、少數族裔或女性加入政府，提供具體時間表。

但他再次重申，臨時政府不會容許武裝分子利用阿富汗國土攻擊其他國家，並呼籲聯合國儘快將部分臨時政府官員剔出制裁名單。

BBC的報導透露，巴拉達在爭吵過後便離開喀布爾前往南部堪達哈。一段據稱是巴拉達的錄音裡，他表示「無論我現在人在哪裡，我們沒有任何問題」。消息人士透露，巴拉達預計將返回喀布爾，並可能出現在鏡頭前，繼否認高層發生過任何爭執，也證實自己並未遇害。