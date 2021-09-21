費城七六人正上演著另一齣「魔獸人生」的爛劇，當家控衛班西蒙斯(Ben Simmons)仍拒絕前往訓練營報到，意圖壓迫七六人把他賣出。然而七六人的態度同樣強硬，根據美國記者Marc Stein本周最新報導，七六人堅持要西蒙斯回頭，即使他們明知西蒙斯不會向球隊報到。簡言之，兩邊一步都不讓，反而讓交易變得更困難。

美媒《Bleacher Report》分析，七六人並非不能賣掉西蒙斯，但是急切之間找不到好買主，西蒙斯是他們的主控，不換個好價錢他們是不甘心的。七六人2019年與西蒙斯續約5年1.7億美元（新台幣47.2億），他未來每季年薪超過3000萬美元，持續到2024-25球季。

如果西蒙斯合作一點會讓七六人比較好做事，但他對於球團面臨的困難、或是自己可能遭到罰款顯得毫不在乎，其他球隊樂於看到這種情況，期待七六人因為受不了西蒙斯的擺爛而降價求售。多年來的幾件交易案，大球星擺爛轉隊最後幾乎都能得逞，不久前才有哈登(James Harden)從火箭成功出走到籃網。

第一個看出西蒙斯風暴的人是魔術強生，他在今年七六人季後賽兵敗的當天就指出，西蒙斯跟七六人玩完了。魔術強生鐵口直斷：「西蒙斯將無法從這場失敗中站起來，他的隊友也不行。當對手開始使用『駭客戰術』，其實現在是『駭西戰術』的時候，這已經毀掉他了。他必須去別的球隊，一切都結束了。」

巫師隊電視評論員寇楚(Justin Kutcher)今年開季時表示：「班西蒙斯是全聯盟最過譽的球員。我沒說他很差，他只是沒像大家講得那麼好，他是頂尖的防守者，但我認為他是靠著外界追捧才入選聯盟前三隊和明星賽。」