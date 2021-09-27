【愛傳媒左化鵬專欄】這張照片，曾被一位美麗的少女珍藏。時隔一甲子，我有幸能夠分享，照片中立者九、十人，坐者七、八人，皆是民國史上的風雲人物，她的父親也列居其中，這是他們家族的榮光。

旅居美國加州的令娟姐，分享了這張照片。按下快門的那一剎那，是民國四十九年仲春的一日，正是春暖花開時節，距離金門八二三炮戰已有一段時日，炮聲漸歇，煙硝已遠，復興基地的台灣也喘息甫定，同舟一命的國民黨黨國大老，齊聚一堂，留下這張民國史上彌足珍貴的照片。

照片中人，有的當過總統，有的當過副總統，有的當過國務總理，有的當過行政院長，有的當過監察院長，有的當過考試院長，有的當過司法部長。

坐在前排第二位的是令娟姐的父親趙恆惕，他曾任湖南省長，當時是總統府資政。先總統蔣公，故總統經國先生，和故副總統陳誠，都站在他的身後，可見趙老太爺地位的崇隆。

趙老太爺年輕時，曾留學日本士官學校，和唐繼堯、閻錫山、程潛、李烈鈞等人同學，其後加入同盟會和黃興的鐵血丈夫團，革命成功後，因功業彪炳，民國九年至十五年，出任湖南省軍政首長，正式頒布「湖南省憲法 」，高票當選湖南省長。他也是中國首位間接選舉選出的民選省長。

在位期間，他勵精圖治，精簡軍隊、整飭吏治、統一財政，提倡教育，設立了湖南大學，並在各地普設地方法院，他宵衣旰食，德澤廣被，深受民眾愛戴。不料，民國十五年，湘軍唐生智起兵奪權，進逼常沙，他為了避免內戰造成生靈塗炭，於是向省議會提出辭呈，通電下野，避居上海。

民國二十六年，日本侵華腳步日緊，他再度返湘，參加抗日活動，並致電先總統蔣公長期抗戰。民國三十三年，日本遣人遊說趙恆惕在武漢成立偽政府，遭老太爺怒斥，堂堂中國人，絕不做漢奸。

大陸淪陷後，趙老太爺追隨政府來台，出任總統府資政，繼續為反共大業籌謀獻替。民國六十年，他往生極樂，享壽九十二歲。

哲人日已遠，典型在夙昔。照片中的人物，都已先後故去，他們每一位都奉獻了畢生的心血，澆灌海島這片荒蕪的土地，他們的英魂仍飄蕩在台灣的上空，守護神著斯土斯民。我看著這張照片，對他們肅然起敬。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

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