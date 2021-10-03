今年夏天葡萄牙足球巨星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)離開義甲尤文圖斯，回歸老東家英超曼聯，與梅西(Lionel Messi)轉戰法甲巴黎聖日耳曼一樣掀起滔天巨浪，對於曼聯老球迷而言這也是他們最期待的結局，或許C羅能就此落葉歸根，在曼聯退休也說不定，而在前幾天的比賽中他踢進了絕殺球，引起球迷熱烈歡騰。

不過就在今天稍早爆發出一則驚人消息，C羅的曼聯隊友特萊斯(Alex Telles)在受訪時講說，C羅在那場對決比亞雷亞爾賽中向他抱怨，他說隊友都不傳球給他，這也引來外界猜測，C羅是否一回到曼聯就與隊友和球隊之間出現摩擦，若情況真的很嚴重，那對曼聯來說肯定是個超級壞消息。

特萊斯和C羅一樣來自葡萄牙，他說：「歐冠對比亞雷亞爾那場比賽，是我在曼聯和C羅在場上首次一起踢球，其實我們在場下已經是非常好的朋友，我們甚至都用葡萄牙語來溝通。」而或許C羅與特萊斯交情實在太好，才會在比賽中向他吐苦水，沒想到他竟然將這樣的秘密透露出來，不知道C羅是否同意這樣的舉動。

特萊斯內容中還說道：「這場比賽中，C羅在下半場非常沮喪，並開始對我抱怨，他說隊友都沒有傳球給他，他沒獲得太多機會，我告訴他保持冷靜，傳球會來的，果然在我被換下來場之後，他機會來了。」在這場比賽曼聯最後以2：1氣走比亞雷亞爾，C羅在傷停補時的第95分鐘踢進絕殺球，率隊拿下勝利，可說是當日MVP。

當時隊友在禁區左路往中傳，C羅先用頭接到球輕傳球門附近隊友，隊友趁C羅無人防守快速回傳，後者將球補進，全場歡聲雷動，C羅完成讀秒絕殺判對手死刑。這場也是C羅生涯第178場歐冠賽事，突破皇馬傳奇卡西亞斯(Iker Casillas)177場成史上第一，同時他歐冠總進球數來到136球，繼續獨霸歷史進球王。