日本多地熊出沒，攻擊傷人事件頻傳，青森縣一家拉麵店57歲男員工9日準備開店時，突遭一頭身長約1公尺的熊攻擊，男員工奮力搏鬥反擊，抓起熊甩出去，在熊逃走後，竟帶著滿臉血回到店裡繼續備料，直到老闆到場後才報警送醫治療，幸無大礙。

根據《東奧日報》報導，日本時間9日清晨5時左右，青森縣三戶町川守田地區的拉麵店「麵工房てんや三戶店」，一位57歲男性員工在準備開店時，遭到一隻體長約1公尺的熊襲擊，右眼附近被抓傷，送醫治療後並無大礙。這是當地首次發生熊傷人事件。該店暫時停業中，進行後院圍欄的修繕工作。

日本拉麵店熊出沒，男店員浴血搏鬥

旅遊粉專《麋鹿的迷日地圖》指出，該名男員工當時獨自到店裡準備開店，打開後門要開瓦斯時，一隻體長約1公尺的熊突然從田裡竄出，並朝他撲來，男員工未逃跑，在臉被抓傷、鮮血直流的情況下，出手把熊「抓起來、甩出去」，男員工見熊逃走後，頂著滿臉血繼續備料，隨後到場的店長見此情況嚇壞，急忙報警、叫救護車。

逃跑的熊目前仍未被抓到，《青森朝日放送》報導，距離該拉麵店100公尺處有間幼兒園，因有熊出沒，部分家長暫時停止送孩子上學。園長則表示，本周將避免戶外活動，並指派員工隨時觀察，避免熊出沒、翻過圍牆。該地今年截至10月底，已有41起目擊熊的通報。