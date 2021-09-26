看來班西蒙斯跟七六人之間關係已經完全沒有修復希望了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，儘管包含恩比德、托必亞斯哈里斯等大部分七六人隊友都想飛去洛杉磯跟班西蒙斯會面，卻遭班西蒙斯斷然拒絕，擺明他想離開七六人的堅定立場。

「出於禮貌，班西蒙斯不希望他的七六人隊友，尤其是當中一些被他視為朋友的人，必須在費城與洛杉磯之間來回奔波，因為這不會改變他想被交易的想法，」查拉尼亞引用他所收到的線報表示，「另一方面，他已不可能再為費城打球。」

甚至《ESPN》資深記者溫霍斯特爆料，完全不想繼續在費城球迷面前打球，是班西蒙斯想要離開七六人的原因之一，畢竟他自認被七六人高層與費城球迷傷得很重，尤其是他在上季季後賽交出離譜表現後，費城當地對他的嚴苛批評和謾罵。

班西蒙斯也透過王牌經紀人瑞奇保羅持續放話，強調他當前只想離開七六人，為了達成這個目的，他將會竭盡所能去做任何事情，現在他只想去除了七六人以外的任何球隊。班西蒙斯目前確定不到七六人訓練營報到，也不再幫七六人打任何一場球賽。