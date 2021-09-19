眼見沃爾跟火箭宣布分道揚鑣，班西蒙斯也打算拒絕前往七六人訓練營報到，《ESPN》球評帕金斯19日提出大膽建議，七六人不妨可以考慮用班西蒙斯去跟火箭換回沃爾，因為帕金斯相信假如沃爾搭配恩比德，效果絕對比班西蒙斯好。

「我覺得沃爾可能去快艇或七六人，我不知道班西蒙斯狀況怎樣，可是沃爾與恩比德的組合，會比班西蒙斯與恩比德要好，」帕金斯表示，「因為沃爾真的可以投籃，也具侵略性，更不害怕站上罰球線，他可以替一支有競爭性球隊帶來東西。」

儘管帕金斯這個建議或許不錯，可惜薪資恐怕很難匹配，因為沃爾下季薪資4400萬美元，班西蒙斯則是3300萬美元，七六人想要完成交易勢必要找另外一名球員填補，年薪800萬美元的塞斯柯瑞很適合，但七六人應該不願放走塞斯柯瑞。

只是沃爾與班西蒙斯的狀況同樣陷入無解狀態，沃爾可能會到火箭訓練營報到，卻不太可能幫火箭再打任何比賽，班西蒙斯則是打算頑強抵抗，直到七六人把他交易出去為止，再這樣浪費時間下去，新球季恐怕看不到這兩名後場球星身影。