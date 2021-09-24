獨行俠老闆庫班24日在電台節目中預告，將在新球季期間幫諾維茲基舉辦球衣退役與雕像揭幕儀式，不過一切仍要看諾維茲基行程而定，庫班說：「因為他常常到處跑，所以還是要看他什麼時候想辦，雕像的事情已經有了框架，也可展示一部分了。」

諾維茲基在NBA長達21年生涯都在獨行俠效力，更在2011年幫助獨行俠摘冠，同時獲選總冠軍賽MVP，生涯14次入選全明星賽、4次年度第一隊、5次年度第二隊、3次年度第三隊與1次年度MVP，直到2019年才以40歲高齡退役。

除了重提即將舉辦諾維茲基退役球衣與雕像揭幕儀式，庫班也表示東契奇今天已經回到達拉斯，「就我所聽到的消息，東契奇一直在苦練罰球等技巧，他肯定還能變得更加出色。」庫班更強調目前東契奇、波爾金吉斯兩大球星關係相當密切。

「波爾金吉斯過去總是因為傷病問題，永遠都在趕著傷癒復出、趕著恢復體型、趕著找回節奏，」庫班表示，「現在他已經可以跟隊友進行5對5訓練，大家狀態看起來都很棒，所以我現在完全不擔心他。」波爾金吉斯上季因傷只打43場例行賽。