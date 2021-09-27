洋基史坦頓對紅襪第3戰擊出兩分全壘打。（MLB臉書）

紐約洋基在16年來最重要的一次基襪大戰勝出，他們27日仗著「法官」賈吉(Aaron Judge)、「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)幾位猛將，兩度逆轉比分，終場以6-3擊敗紅襪，完成3連戰橫掃。洋基以89勝67敗搶占美聯外卡首席，紅襪88勝68敗留在外卡次席，同日藍鳥贏球成為87勝69敗，維持「3搶2」局面。

洋基左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery)先發5局，退場時2比1領先。然而第7局下，紅襪高飛犧牲打追平之後，洋基三壘手勒馬修(DJ LeMahieu)在兩出局時欲接殺界外飛球失誤，球打到手套掉出來。接著左外野手賈羅(Joey Gallo)居然也在接飛球時發生失誤，一樣是球打到手套掉地上。二壘跑者趁機衝回來取得超前分，紅襪士氣大振。

紅襪主場球迷高興的時間只是很短，8局上洋基以保送和安打攻占二三壘，賈吉一發二壘打清空壘包，洋基再超前！這時史坦頓上來打擊，紅襪投手偏偏在此刻失投，被史坦頓一棒咬中轟到左外野，估計飛行距離448呎，橫越「綠色怪物」掉在大街上，跟前役的滿貫轟同樣出現在第8局，還幾乎落在一模一樣的位置。這支兩分彈是史坦頓本季第34轟，連續3場對紅襪都開炮，他以「轉身換手甩棒」來慶祝自己的戰功。

關鍵第8局挨轟的紅襪投手，其實就是前洋基投手歐塔維諾(Adam Ottavino)，他曾自吹「貝比魯斯也打不到我的球」，洋基今年初貼錢85萬美元把他送給紅襪，沒想到洋基投下的這瓶毒藥在兩隊例行賽決戰收效。