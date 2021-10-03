明天就是美國職棒例行賽最後一天，目前確定晉級季後賽球隊有光芒、白襪、太空人、勇士、釀酒人、紅雀、巨人和道奇，美聯外卡名額到最後一天仍難分難解，尤其是美聯東區，目前紅襪以91勝70敗排外卡第一，洋基同樣也是91勝70敗，藍鳥和水手則以90勝71敗緊跟在後，明天4隊都有比賽，洋基對光芒、紅襪對國民、藍鳥對金鶯、水手對天使。

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先來簡單分析明天可能狀況，若洋基、紅襪明天都輸，藍鳥或水手其中1隊贏，就會形成3搶2外卡局面，會選出A、B、C籤位來進行加賽，紅襪有對戰優勢，自動取得A資格，在主場打敗B後就能取得首席外卡，而敗者與C隊交手再爭第二席。藍鳥對戰成績優於洋基，將可自行選B或C，所以洋基得全力搶勝，避免落入此不利局面。

情況二若洋基或紅襪其中1隊贏，藍鳥水手都贏，將形成3隊爭1席外卡資格，接著加賽同樣選A、B、C籤位，A隊先在主場與B交手，勝隊在主場再與C交手，勝隊將取得外卡資格，同樣是由擁有對戰優勢球隊先選，若選A他們將有2場主場，選C只要打1場，但這場是客場出賽，這時就要考驗他們是否要孤注一擲了。

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最後還有一種狀況，若洋基、紅襪明天都輸，藍鳥水手都贏，4隊戰績都會形成91勝71敗，這要如何決定名額呢？第一他們仍要比較對戰成績，紅襪對戰24勝21敗、藍鳥22勝21敗，擁有163場加賽主場優勢。洋基對戰21勝23敗優於水手9勝11敗，可選加賽對手。總之這場就等同例行賽第163場加賽，洋基、紅襪不想夜長夢多，能在正賽贏下當然最好。

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若洋基、紅襪明天都贏，藍鳥水手都輸，那就不必進行任何加賽，洋基紅襪就直接以92勝70敗晉級，直接視同闖進季後賽，正式開始美聯外卡對決。當然也要分析一下明天各隊的獲勝機率，紅襪、藍鳥都派出王牌等級先發賽爾(Chris Sale)和柳賢振，賽爾本季5勝1敗，自責分率2.90，國民則派出(Joan Adon)，本季他完全沒出賽過，紅襪若發揮實力，很有機會贏下。

柳賢振本季13勝10敗，自責分率4.39，狀況普通，金鶯則派出4勝4敗，自責分率4.66的布魯斯辛默曼(Bruce Zimmermann)，雖然藍鳥連贏2場，但仍要小心金鶯炮火，畢竟他們可說是專打強隊，紅襪就被他們逼到如此境地。而洋基則派出泰隆(Jameson Taillon)迎戰光芒華卡(Michael Wacha)，要論勝敗，可能打線才是關鍵，洋基得找回連勝時的炮火才行。

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最後是水手部份，今天他們逆轉戰局，擁有一拚外卡的資格，明天他們將派出泰勒安德森(Tyler Anderson)先發，他本季7勝10敗，自責分率4.41，在這方面優勢不大，但天使因大谷翔平關機，派出的投手相對都較弱，瑞德(Reid Detmers)本季僅有1勝2敗，自責分率達7.11，水手有機會把他當成箭靶，大谷翔平的關機等於是給了他們機會。