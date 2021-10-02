美股上周五（1日）進入第四季，在默克新冠口服藥傳出捷報及經濟指標走強的激勵下，三大指數全面收高。分析師指出，美股在Q4向來有正面發展，但仍須留意聯準會貨幣政策緊縮、舉債上限僵局、中國恒大風暴等變數。

根據投資研究機構CFRA資料，標普500指數第四季平均有3.9％漲幅，自二戰以來每5年漲4次。表現次佳的是第1季，平均漲幅2.3％；第三季的成績最差，平均漲幅僅0.6％。

CFRA首席投資策略師史托瓦爾（Sam Stovall）指出：「今年第4季的投報率可望高過平均值，但投資人在向來容易震盪的10月切勿輕舉妄動，該月的波動性與其他11個月的均值相比高出36％。」

據美國投資機構Bespoke Investment Group分析，自1928年以來，標指在9月跌了50次，而這50年的10月平均下跌0.41％，第4季平均漲幅只有0.75％。一旦標指9月表現正面，10月跟著走強平均漲幅達1.6％，第4季平均上漲5％。

美股進入第四季面臨的第一道關卡，是本周五（8日）出爐的9月非農就業報告，可能會是讓聯準會扣板機縮減購債的最後關鍵。

據金融數據供應商FactSet調查，受訪經濟師預期9月非農就業人口新增47.5萬。8月僅新增23.5萬，比預估數字足足少了50萬。

第四季美股投資人聚焦的另一件大事，自然是聯準會（Fed）貨幣政策準備由鬆轉緊。一般咸認Fed將於11月例會宣布購債減碼，主席鮑爾暗示明年中結束購債，升息時間可能提前到2022年。

美國製藥巨頭默克（Merck）發布研究報告指出，其所開發的治療新冠肺炎口服藥，可將住院與死亡風險降低50％，帶動默克股價跳漲8.4％。

受默克新藥消息激勵，加上消費者信心、製造業指數等經濟指標報佳音，上周五美股三大指數齊揚收高。

道瓊工業指數大漲482.54點或1.43％，報34326.46點。標普指數收漲1.15％，收在4357.04點。那斯達克指數收漲0.82％，以14566.7點作收。但標指和那指寫下2月以來最大周跌幅。