美國9月非農表現創下今年1月以來最差表現，最新僅新增19.4萬人，遠遜於市場預期的50萬人，但失業率持續改善、來到4.8%，服務業改善最為強勁，盤前道瓊期指走弱，科技股走強，美股周五開盤漲跌不一，10年期美債殖利率再度逼近1.6%。

截至台灣時間8日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲25.35點或0.07%、暫報34780.29點；標普500指數下跌0.44點或0.0100%、暫報4399.32點；那斯達克指數下跌2.95點或0.020%、暫報14651.06點；費城半導體指數下跌12.85點或0.39%、暫報3261.63點。

5大科技巨頭股價均走跌，電動車大廠特斯拉股價跌0.85%、暫報786.83美元；台積電ADR股價跌0.57%、暫報110.22美元；聯電ADR股價跌1.28%、暫報10.81美元。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾近期終於坦承通膨陡升幅度與維持高檔超乎他預期，但堅持終究數據會回落，將等待非農報告再來決定縮減購債行動(Taper)，但目前數據出來表現，遠不如市場預期，是否Fed會堅持計畫，甚至是目前聯準會點陣圖揭露可能在2022年底升息，都有所生變。