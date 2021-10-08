日盛投信8日表示，受到國際利空事件影響，台股近期出現較大波動。觀察今年以來的台股表現，遭遇利空出現急跌後也伴隨著跌深反彈，9月則受到中國恆大集團事件、中國能耗雙控實施、美國債務上限等多重利空，9月以來至10/5盤中低點台股已下挫約1300點，而支撐指數反彈的力道則來自於強勁的經濟成長動能與企業基本面，由於上市櫃公司獲利營收持續成長，對於台股第四季表現仍可期待。

日盛上選基金研究團隊指出，2021年預估台灣經濟成長率坐5望6，創2011年以來最佳。受基期墊高影響，2021年下半年到2022年經濟將轉為穩定增長。今年上半年台股獲利約1.98兆元，創下歷年同期新高，預估2021全年獲利可望接近4兆元，預估2021年企業獲利年增率可望超過50%。隨著企業獲利成長，台股預估本益比回落至近14倍，位於5年平均約14.8倍以下，充分顯示未來投資價值。歐美經濟邁入復甦帶動企業回補庫存的需求，並支撐台股企業獲利維持上修，第四季迎接電子旺季來臨、政府振興方案即將推出，皆有助支撐台股走勢。

日盛上選基金研究團隊表示，9月下旬雖然部分電子零組件廠商有受到限電影響，但10月開始多家公司逐漸利用發電機或夜間加班的方式恢復生產，預期限電影響逐漸趨緩，不必過度擔心。產業方面，關注焦點以供不應求的半導體供應鏈、iPhone為主的5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等電子股為主，傳產則以股價低估的鋼鐵族群、運動休閒等族群。