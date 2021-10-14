讓台股有持續創新高的資金動能，投信公會再度提出台版個人投資儲蓄帳戶（TISA）建言，今年提出對台五大好處，即台股基金可年增160億元規模；台股交易量增，證交稅一年多收40億元；台股基金近5年平均報酬逾100％，有助民眾強化財務及累積退休金；可為台股帶來中長期資金，落實ESG投資；可讓國人錢留台灣，促進經濟及就業機會。

投信公會的TISA帳戶定義是民眾必須持續投資5年以上、且標的是投資上市櫃股票占基金淨值70％以上的台股基金、ETF等，爭取列入所得稅法，每年可有額外2.4萬元的投資扣除額。

這次也是TISA第三度闖關，繼2018年及2020年列在金融白皮書上，且去年因財政部認為不宜，完全未被採納後，投信公會今年堅持要再度在金融總會2021年白皮書中提出TISA機制，今年有明確估計一年可增加160億元的台股基金規模，為台股及台灣帶來五大好處。

投信公會估計約有60~70萬人會參與TISA的投資，以平均稅率12％估計，一年個人綜所稅少掉19~20億元，但卻能帶來五大好處，一是為台股帶來中長期穩定資金，帶動台股交易量提升，二是交易量穩定成長，可使證交稅一年增加40億元，即稅收並不減反增，三是可讓投資人養成中長期投資紀律、拉高投報率，強化財務及累積退休金有益，四是台股退休基金將可落實ESG投資；五是國人錢留台灣，可扶植台灣資產管理業，協助台灣經濟、就業及薪資水準。

由於台灣加速高齡化，且國人退休金仍存有一定缺口，投信公會以世界銀行都呼籲要建立第三支柱退休金體制，才能達成退休所得替代率70％的目標，日本在2014年推出三種NISA制度，大陸則在2018年開始有類似制度的試點，泰國則是在2020年實施「超級儲蓄基金」，都有提供相關免稅誘因，協助其國人累積退休金。

金管會對此表示，涉及租稅是財政部的職權範圍，但若要協助，金管會願意盡力配合。