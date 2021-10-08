成衣廠冠星-KY（4439）公告9月營收8.3億元，年增44.51％，創歷史單月新高；第3季營收22.6億元，年增38.65％，也衝上歷史新高；冠星表示，第4季雖然開始進入淡季，但在需求穩增長下，目前看來可望淡季不淡，而為反映原物料持續上漲，明年首季將調漲報價。

由於冠星自有廠主要在柬埔寨，外包廠則在中國大陸廣東地區，且合作外包廠家數多，第三季營運因此較未受到疫情和限電衝擊。

目前訂單能見度已到2022年上半年，冠星指出，疫情趨緩，品牌服飾廠對2022年展望都十分正向，手中主要客戶Adidas、GAP、Puma、NIKE等下單量預期都有雙位數成長，因此，對明年的營運也是樂觀正面的。

冠星指出，今年第3季產品已反映物料上漲，陸續調漲價格。但在全球原物料仍持續上漲的趨勢下，為反映原物料上漲的壓力，目前正與客戶進行溝通，若順利，2022年首季還會再次調漲報價。