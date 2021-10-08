大陸政治局會議先前提出穩健貨幣政策，要保持流動性合理充裕、要增強宏觀政策自主性，綜合運用財政政策與貨幣政策，做好跨週期調節，凸顯歐美及其他新興國家政策，對大陸宏觀經濟政策的干擾與衝擊有限，第四季預計大陸貨幣政策易鬆難緊，流動性仍將保持合理充裕，A股市場仍有機會展現較強韌性，十一長假後反彈概率升高。

投信業者指出，觀察過去十多年來A股在十一長假後表現，有較高迎來反彈概率，從行業別觀察10月份上漲機率，以家電、醫藥生物、食品飲料在內的大消費板塊表現最好，普遍都有超過50％以上的上漲機率。長假後將進入四季交易階段，「金九銀十」消費旺季，中秋白酒等消費整體表現平穩、動銷順暢，市場預期動銷有望保持良好趨勢，消費板塊可望崛起。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，近期對市場有影響的內外部事件性因素較多，實行限電限產的原因，一是部分地區為滿足能耗雙控的要求，二是全國範圍內出現電力短缺。能耗雙控政策一刀切的作法將影響經濟增長，導致上下游利潤分化，高能耗的傳統行業短期受影響較大。後續官方對限電限產的糾偏速度會加快，而保供穩價政策的效果會逐步顯現，這將緩解市場對基本面的憂慮。

日盛中國戰略A股基金研究團隊認為，另一方面經濟下行的趨勢，局部地產信用風險釋放下，將進一步提升流動性持續保持相對寬鬆的預期，預計全年以結構性行情為主。板塊方面，關注政策扶持的類股，整體因政策維穩、及財報因素，觀盤重點以高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏、科技、醫療保健相關類股為主，並搭配內需消費的核心資產。