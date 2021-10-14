渣打銀行今天發布第四季投資展望！渣打銀認為，全球經濟復甦基調延續，在2022年仍有利全球股票表現，新冠肺炎疫苗覆蓋率逐漸提升後，各國政府將施政焦點轉向支持經濟成長，加上企業和消費者支出都有助獲利成長，美國股票受惠於強勁經濟信心跟相繼推出的財政與基建措施，仍是首要看好資產類別。歐元區股票則由於德國將啟動更多財政刺激。然而，亞洲（日本除外）股票則受限於中國不確定性的影響，後續支撐力道較不足。

渣打銀認為值得關注的是，全球經濟即將進入不均衡復甦的第二階段，預期未來兩年美國和歐元區的經濟成長可能更強勁且通膨溫和上升，但中國和新興市場則可能減速，加上中國持續加大監管力道，使新興市場資產面臨壓力，連帶增加未來6-12個月經濟和企業獲利成長的不確定性。

美國日前通過預算規模約1.2兆美元的「基礎建設投資計畫及就業法案」，預期未來12個月內將投入更多財政支出，可望推升全球和美國股票前景，尤其以價值股（如能源和金融）直接受惠於美國的財政刺激和經濟反彈速度，而與基礎建設相關的主題資產，跟拜登政府力推的再生能源，都是投資人可關注的產業類別。