IMF調降今年亞洲經濟成長預測 07:562021/10/20 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於Delta變種病毒肆虐，導致亞洲部分地區疫情急升，國際貨幣基金組織（IMF）已下調亞洲今年經濟成長預測。 IMF目前預估2021年亞洲經濟將成長6.5％，原本4月估值為7.6％。 它表示，疫情復燃導致亞洲多國採取更嚴格的防疫措施，除了重創服務業外，還迫使部分工廠暫時關閉。這些都抑制亞洲經濟成長前景，即使該區出口需求仍舊強勁。 然而雖然亞洲經濟成長預測遭到下修，IMF指稱亞洲仍是今年全球經濟成長最快的區域。 多家外銀調降陸今年經濟成長預測 保8無望 亞洲鋁王爆雷 中國忠旺公告經營困難 #IMF #亞洲經濟成長 #亞洲 #預測 #導致 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》研調：需求成長放緩 2022年NAND Flash市場進入跌價周期 14:172021/10/19 財經 印度面臨電力危機 恐衝擊經濟 04:102021/10/19 全球財經 疫情降溫經濟重啟 消費基金掌契機 17:032021/10/19 財經 美國升息、能源危機 全球經濟2大風險 04:102021/10/19 焦點新聞 《國際產業》亞洲最大倉儲GLP 砸27億美元日本獵物流用地 15:592021/10/19 財經 滅火器領軍唯一售票演唱會秒殺 最佳現場演出10／20開放索票 12:532021/10/19 娛樂 台橡 Q4業績衝兩位數成長 04:102021/10/19 證券．權證 《熱門族群》自動化產業前3季表現強勁 關注大陸經濟影響 11:442021/10/19 財經 《電腦設備》光寶科Q4營收拚雙成長 外資未叫好 11:442021/10/19 財經 陸全年經濟成長 易綱有信心保8 04:102021/10/19 全球財經 中鋼雙引擎熱 Q3財報將開紅盤 04:102021/10/19 證券．權證 財經熱門新聞 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 中美部分海運 運費腰斬 - 全球財經 - 工商時報 ABF三雄衝高 南電目標價 高盛喊666 - 財經要聞 - 工商時報 有些生技公司終於可解套了 業界大老爆內幕 - 財經 金融圈瘋傳董事長蔡明興確診 富邦金今再發重訊澄清 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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