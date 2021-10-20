由於Delta變種病毒肆虐，導致亞洲部分地區疫情急升，國際貨幣基金組織（IMF）已下調亞洲今年經濟成長預測。

IMF目前預估2021年亞洲經濟將成長6.5％，原本4月估值為7.6％。

它表示，疫情復燃導致亞洲多國採取更嚴格的防疫措施，除了重創服務業外，還迫使部分工廠暫時關閉。這些都抑制亞洲經濟成長前景，即使該區出口需求仍舊強勁。

然而雖然亞洲經濟成長預測遭到下修，IMF指稱亞洲仍是今年全球經濟成長最快的區域。