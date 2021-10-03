今天在大聯盟場上天使以4：6敗給水手，後者把握住晉級季後賽一線生機，目前他們的戰績是90勝71敗，將在明天與洋基、紅襪、藍鳥爭奪兩個外卡席位。而天使戰績76勝85敗，早已和季後賽說再見，不過本季因為日本好手大谷翔平的表現讓他們受到非常多人的注目，儘管隊中主將接連受傷，大谷翔平仍為他們帶來票房。

明天是例行賽最後一天，天使將與水手繼續奮戰，大谷翔平有望將全壘打數升高，但目前與前兩名裴瑞茲(Salvador Perez)的48轟、小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr. )47轟仍有差距，除非他單場轟出三響炮，不然已無緣爭奪全壘打王，但本季他還是創下許多紀錄，如「阻礙」他敲出全壘打的保送次數就是其中一項。

大谷翔平在上周對太空人的一次三連戰中吞下11次保送，追平聯盟三場比賽以來最多紀錄，而近幾場比賽則沒有吞下太多保送，讓他打出第8支三壘安打，目前高居聯盟第一，不過稍早他又啟動「保送模式」，他2打數無安打吞下2保送，本季累積多達94次保送，打破日本球員在大聯盟單季四壞上壘紀錄，也間接證明本季投手都很怕他。

這個94次保送追平2009年的福留孝介，當時他效力小熊，今天大谷翔平前兩次打擊都以飛球出局，6局上選到本季第93次保送，8局拚到2好3壞情況下忍住沒揮棒，又是一次保送上壘，或許大谷翔平已無心再大力揮棒追求全壘打，改以精準的選球來締造新紀錄。而能夠達成三壘安打王和日本保送王已相當不簡單了。

明天他有望將此紀錄推高，只要選到一次保送就能超越福留孝介，拿下本季第95次保送，不過若能同時揮出全壘打，想必是更完美結局。這周他因教練與球隊考量，在先發投球部份提前關機，無緣棒球之神貝比魯斯(Babe Ruth)103年10勝10轟紀錄，但在例行賽最後一天，他仍有望將三壘安打、保送次數提高，讓球迷見證新的奇蹟。